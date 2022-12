Des skieurs activent la détection d'accident de leur iPhone/Apple Watch

les montagnes américaines font aussi bien que les montagnes russes…

trois à cinq des appels d'urgence de la technologie Apple par jour. Elle a dit qu'aucun des appels qu'elle a pris n'avait été activé exprès

n’ont généralement pas conscience qu'ils nous ont même appelés

Nous préférerions que vous soyez en sécurité. Cela ne nous dérange pas de prendre cet appel parce que si quelque chose s'est vraiment passé, nous voulons être en mesure de vous répondre

DES CONDITIONS BIEN PRÉCISES POUR DÉCLENCHER LA "DÉTECTION D'ACCIDENTS"

Les responsables ? Les montagnes russes qui ont généré une série de faux positifs et de multiples appels aux services d'urgence.Aujourd’hui, on reste dans les montagnes mais américaines, du côté de Park City, dans l’Utah. Avec l’arrivée de l’hiver et de la neige, les sports d’hiver débutent et avec eux, les descentes endiablées des pistes. C'est ainsi que le centre de contrôle qui gère les appels d’urgence, a constaté une. En effet, Suzie Butterfield, responsable du centre du comté de Summit, a indiqué enregistrerToujours selon la responsable du centre, chaussés de skis ou de snowboard, les skieurs. Malgré tout, elle considère que la détection des accidents d'Apple - même avec les faux positifs - demeure un outil utile et recommande aux utilisateurs de la laisser activée :Pour rappel, pendant la keynote, Apple a accordé une importance toute particulière à la sécurité, avec notamment la Connexion d'urgence par satellite mais égalementPour la firme les résultats obtenus tiennent aux conditions mêmes du test qui ne reflètent pas un vrai accident et n'offrent pas suffisamment de signaux pour déclencher la fonction. Par exemple, les véhicules étaient à l'arrêt, CarPlay n'était pas connecté, les véhicules étant à l'arrêt lors du test... Autant d'éléments qui n'auraient pas permis d'identifier des conditions d'accidents.Devant les nombreux tests des YouTubers (et autres utilisateurs), la firme a précisé que sa fonction de détection des accidents repose sur. Le système repose en effet sur des capteurs de mouvement, des microphones, un baromètre, un GPS, CarPlay et Bluetooth qui doivent nécessairement être utilisés au moment de l'impact (mais toutes les voitures ne sont pas équipées CarPlay...).