People : Alicia Keys, Jenna Ortega, Will Smith, Emily Ratajkowski, David Beckham et Steven Tyler

La vraie star de ce vendredi ne peut être que Mercredi avec la fabuleuse Jenna Ortega







Toujours du côté de Netflix, les fans auront reconnu Shin Seung-ho aka Go-Won !







Une autre star ! JLo…







Will Smith était bien là pour la première d’Emancipation, sa nouvelle création pour Apple TV +







Petit jeu du vendredi : quel sac sera le mieux assorti à la tenue de petit lutin de la mode de Victoria Beckham ?







En attendant que Madame se décide, David Beckham patiente en buvant un thé… so british…







Evangeline Lilly se veut éblouissante !







Apparemment, Zoey Deutch risque d’avoir froid…







Un improbable New York Style pour Emily











Pour notre RockChallenge, nous trouvons face à face deux looks d’enfer. D’un côté Nikki Sixx démontre que l’Apple Watch ne peut pas être l’assurance d’une tenue discrète, pendant que niveau Look, Steven Tyler ne craint personne







Pour cette semaine People, on s’approche de plus en plus de la saison des fêtes avec tout d’abordauà New York