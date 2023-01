People : Timothée Chalamet, JLo, Georges Clooney, Jennifer Lawrence, Emilia Clarke, Jason Momoa

On débute cette semaine People avec qui ne rêve que de tourner dans une série ou un film Apple TV+ ! En attendant que ce jour arrive, le voici au défilé Jean Paul Gaultier pendant la Fashion Week de Paris entouré de quelques fanspour un enregistrement de The View à New Yorksont tout sourire lors du match New York Knicks contre Cleveland Cavilers au Madison Square Garden de New Yorkest aussi à New Yorkest au soleil et au chaudTiens revoilàen famille non loin de LAest formelle, en retrouvantelle redevient une KhaleesiAdepte à temps complet du selfie, voiciAh... mais... revoilàIl parait qu'il y a une mascotte avec...Enfin, pour notre RockChallenge nous vous proposons une joli match : Teamet Kiss ou Team Metallica et