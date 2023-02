People : Jennifer Lopez, Gwyneth Paltrow, Reese Witherspoon, Angelina Jolie, Brad Pitt

Débutons cette semaine People avec un concours de selfie, avec tout d'abord, toute en robe de soirée à plumes.Tiensy va également de sa petite photo.La famille(en version réduite) participe aussi.C’est au tour dede poster sa contribution.Et nous terminons ce concours de selfie avec la championne invaincue,dans son élément de prédilection… un ascenseurEntre co-propriétaire du club de football, il y a toujours un peu d’entraide. Ainsi,-copropriétaire du Wrexham Football Club- tend son iPhone pour que son associé, Rob McElhenney puisse entendre les supporters de leur équipe chanter alors que les joueurs affrontent Sheffield United à domicile !est prête pour le Jimmy Kimmel Live.Les Pitt trustent cette people avec(en virée entre potes avec) et leur filleUnequi passe par làEnfin, notre RockChallenge va vous demander un peu d’imagination. Imaginez rentrer dans un restaurant, vous asseoir à une table et constater que la table à côté accueille :(Metallica) et(Iron Maiden).. juste plus de 300 millions de disques vendus dans le monde assis à deux mètres…