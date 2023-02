People : Reese Witherspoon, Eve Jobs, Shawn Mendes, Emily Ratajkovski et David Coverdale

On débute notre semaine People, avecetque l'on retrouve ensemble du côté de Netflix (quelle infidélité)Nous fêtons l’arrivée d’une nouvelle dans la news People, et non des moindres puisqu’il s’agit d’fille d’un certain Steve du même nom…On part à Los Angeles où l’on retrouveemmène son chien faire du jogging à Miami.se promène le long de Melrose Avenue à West Hollywoodetsont également du côté de West HollywoodAprès s’être parée de noir,apprécie également le rouge flamboyantest méconnaissableDirection Santa Monica oùdébute comme tout le monde sa journée avec un bon caféen soirée… On ne voit qu’ellePour notre RockChallenge, nous retrouvons le bassiste de Metallicaface cette semaine à un monument de la corde vocale :en concert.