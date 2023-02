C'est la dernière News People ! Mais l'aventure ne s'arrête pas là...

Mais pourquoi ?!

En effet, dans un esprit courrier des lecteurs, vous pourrez nous envoyer :

• une photo d'un lieu atypique,

• une photo / descriptif de votre configuration,

• évoquer votre expérience ou quelque chose d'un peu fou,

• dévoiler votre sublime collection personnelle

• et bien d'autres encore mais toujours en lien avec le monde d'Apple...

The Last People !

Autrefois clin d’œil aux apparitions rares des produits d'Apple, la News People était devenue, cette news comptait de grands fans que nous remercions chaleureusement ! Mais, malheureusement, c'est aussi la raison de son arrêt, les photos étant de plus en plus difficiles à être utilisées sans être...Mais, tout ne s'arrêta pas là !! Avant d'aller plus loin, on vous arrête tout de suite ! Il ne s'agira pas de nous envoyer des photos de vous en maillot de bain avec un iPhone, ou, inversement, de nous demander des photos de nous en maillot de bain avec un iPhone.Et on espère que vous serez tout aussi nombreux à nous retrouver pour ce petit moment de légèreté et de commentaires sympathiques.C'est donc renfrognée quedébute cette dernière news., ici au restaurant avec une de ses jumelles, n'y croit pas. Mais pourtant...En apprenant la nouvelle,a décidé de skier en noir !manifeste son opposition en posant telle Lady Godiva !n'en revient pas et a pris le premier pull venir pour partir nous rejoindre.en a oublié ses chaussures...ont décidé de nous offrir leur meilleur profil.fait carrément la tête...hésite encore pour la manif en tenue d'EveGrrrr,Enfin avec le temps, une news People n'est pas une news People sans deux de ses stars : d'un côté l'Impératrice du selfie dans l’ascenseur,Face à, Reine incontestée du sondage de finEnfin, pour ce dernier, nous ne pouvions pas passer à côté des deux plus grands groupes de celui-ci : Vous seriez plutôt Teamou Team