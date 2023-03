L'iPhone 14 déjà disponible en reconditionné, ça vaut le coup ?

Pro

Les points forts de l'iPhone 14

Plus

• Toujours un bel écran XDR

• Autonomie du 14 Plus

• Enfin un écran plus grand en option !

• Puissant et réactif

• Chauffe moins que le "Pro"

• Toujours très bon en photo/vidéo

• L'écosystème Apple

• Les fonction satellite et accident

Dès 883€ en reconditionné

• De 128Go à 512Go

• Nombreuses couleurs (dont le nouveau "violet")

• Ecran de 6,1"ou 6,7"

, suivant la taille de l'écran, son tarif (moins de 900€ en reconditionné) reste nettement plus intéressant que les modèlesdont certaines modèles dépassent encore les 2000€ !Passée un peu sous le radars les premières semaines,même sans réseau 4G/5G a déjà sauvé des dizaines de vies depuis la sortie de l'appareil.Autre atout,On peut presque utiliser l'appareil durant deux jours en usage standard -un must ! Quant au modèle de base, il tient déjà largement la journée et chauffe beaucoup moins que l'iPhone 14 Pro.. Cette année, le mode Action ( voir notre test ) permet de stabiliser l'image dans des conditions extrêmes. Les capteurs sont également bien meilleurs en basse lumière (surtout l'ultra grand-angle). Enfin, le mode Cinématique passe en 4K HDR à 24 i/s !Si l'on devaiten quelques points, ce serait :Il existede l'iPhone 14 :Chez Back Market, l'iPhone 14 démarre à 883€ mais le site propose de nombreux modèles, capacités, tailles d'écran.Etant donné l'âge très récent de l'appareil,. Finalement, prendre un iPhone 14 maintenant est sans doute bien plus intéressant que de craquer sur un iPhone 13 en promo ou reconditionné...