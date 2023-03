Un luxueux chargeur incliné certifié MagSafe chez Nomad

Nomad Stand One

Une certification MagSafe coûteuse et un tarif luxueux

. Il n'y a pas de petit profit. Le Stand One pèse 613 grammes, ce qui permet une certaine stabilité selon le constructeur, mais, par expérience, la puissance des aimants doit tout de même impliquer une petite torsion afin de ne pas soulever l'ensemble au moment de se saisir de l'iPhone. Autre point, l'inclinaison n'est pas réglable et il faudra se contenter d'un angle de 21° (j'avoue un faible pour les chargeurs inclinés, permettant de consulter facilement les notifications tout en travaillant).Au final, les matériaux et la certification ont un coût certain et l(frais de port et de douane en sus pour la France),. Le Stand One offre un design sobre et une certaine classe sur un bureau, ce qui pourra être suffisant pour faire craquer les amateurs. J'utilise personnellement avec bonheur (c'est un cadeau) le Base Station Stand du même constructeur, qui est tout aussi cher et remplace le galet MagSafe et la face en verre par un petit coussin en cuir, mais il existe des modèles plus accessibles, comme le PowerWave Stand d'Anker à 23,99 euros