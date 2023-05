Un chargeur de voiture certifié MagSafe chez Mophie

Livré avec un chargeur allume-cigare USB-C de 20W

Le nouveau venu dans la gamme Mophie répond au doux nom de Support de charge sans fil pour grille d’aération avec MagSafe. Contrairement aux nombreux modèlesMagSafe,, contre 7,5W sans la certification.(il est compatible avec la plupart des véhicules selon le constructeur), dispose d'une rotule afin d'orienter au mieux l'iPhone vers le conducteur, et d'un plot en caoutchouc avec une surface adhésive afin de faire office de passe-câble.Mophie soigne son produit et. Notons qu'une version dépourvue du chargeur mais disposant toutefois de la fixation MagSafe est également proposée. Le support de charge sans fil pour grille d’aération de mophie avec MagSafe est d'ores et déjà disponible en exclusivité sur l'Apple Store (et sur le site de Mophie) au tarif de 119,95 euros. La version sans le chargeur sans fil s'échange quant à elle contre 44,95 euros.