Déstockage massif d'iPhone 14 Plus avant l'arrivée de l'iPhone 15

Les iPhone 14 et iPhone 14 Plus sont les modèles les plus récents d'Apple.. Ils sont équipés d'un écran OLED lumineux de 6,1 ou 6,7 pouces (pouvant atteindre jusqu'à 1200 nits), d'une puissante puce A15 Bionic et de capacités de pointe en matière de photographie et de vidéo, même dans des conditions de faible luminosité.Ces smartphones offrent une autonomie satisfaisante (pouvant atteindre jusqu'à 26 heures de lecture vidéo en continu). Ils sont également compatibles avec iOS 17, qui sera disponible à la rentrée, et bénéficieront de nombreuses mises à jour. De plus,, ce qui permet aux secours de localiser facilement l'utilisateur.Pour accéder aux meilleures performances offertes par Apple à l'heure actuelle, vous pouvez choisir les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max . Ces modèles vous permettront de bénéficier de la puissante puce A16 Bionic, de la technologie Dynamic Island , d'un écran toujours actif avec un taux de rafraîchissement variable pouvant atteindre 120 Hz. De plus,, ainsi que d'un zoom optique pratique en complément de l'objectif grand angle principal et de l'ultra grand angle.Devrait-on se procurer dès maintenant un iPhone 14 ou iPhone 14 Pro, ou est-il préférable d'attendre l'arrivée de l' iPhone 15 ? Cette décision dépendra de vos préférences personnelles et de votre budget. Actuellement, grâce aux promotions en cours,En revanche, lors de sa sortie, l'iPhone 15 sera proposé au prix plein tarif et devrait être plus onéreux que la gamme actuelle. Donc, cela vaut la peine de considérer les offres actuelles si vous cherchez à faire des économies tout en obtenant un iPhone de qualité.Il est essentiel de prendre en compte un autre élément important : si vous possédez des accessoires avec un connecteur Lightning, il est important de noter que l'iPhone 15 ne sera pas compatible, car il sera équipé d'un port USB-C. Cela signifie queRetrouvez notre test détaillé des iPhone 14 et iPhone 14 Plus en vidéo :Voici notre test complet en vidéo des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max :