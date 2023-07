Envie d'un iPhone compact ? L'iPhone 13 mini en promo à -14%

L'iPhone 13 mini, le dernier de son genre ?

L'iPhone 13 mini à 699€

Avec l'iPhone 14, Apple a arrêté de proposer un format compact, faute de ventes satisfaisantes pour la firme, et a préféré ajouter au catalogue l' iPhone 14 Plus disposant d'une dalle aussi grande que celle de a version Pro Max., nettement plus compacts que les versions de base et les iPhone SE.L'iPhone 13 mini est donc le dernier modèle vraiment compact encore au catalogue d'Apple. Il faudra toutefois débourser 809 euros pour la version 128 Go sur l'Apple Store. Les amateurs d'iPhone compact souhaitant s'offrir la version la plus performante pourraient doncPour rappel,, un grand angle et un ultra grand angle 12 mégapixels, ainsi que les modes Cinematique et Styles Photographiques.avec 90 minutes supplémentaires selon Apple.