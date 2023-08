Amazon déstocke l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro, avant l'arrivée de l’iPhone 15

Tous les modèles d'iPhone 14 sont bradés

L'iPhone 14 est à 819€ au lieu de 1019€

iPhone 14 Pro est à 1084€ au lieu de 1329€

Un iPhone 14 maintenant ou un iPhone 15 en Septembre

iPhone 15: son prix sera plus élevé que le prix officiel de l'iPhone 14

iPhone 15 : arrivée de l'USB-C au lieu du Lightning

Le prix de tous les modèles d'iPhone 14

Les iPhone 14 et iPhone 14 Plus sont les derniers modèles d'Apple.comme un écran OLED de 6,1 ou 6,7 pouces très lumineux (jusqu'à 1200 nits), une puce A15 Bionic, ainsi que des capacités de haut vol en photo comme en vidéo, y compris en faible luminosité.Ces smartphones offrent(jusqu'à 26 heures de lecture vidéo en continu), sont bien entendus compatibles avec iOS 17 qui sortira à la rentrée, profiteront de nombreuses mises à jour et disposent, comme la détection d'accident de la route et la possibilité d'envoyer un message via satellite en cas d'urgence afin de permettre aux secours de localiser l'utilisateur.. Vous pourrez alors profiter de la puce A16 Bionic, de la Dynamic Island , de l'écran toujours allumé, d'un taux de rafraîchissement variable grimpant jusqu'à 120 Hz, de capacités en photo et en vidéo encore plus poussées, ainsi que d'un pratique zoom optique en sus de l'objectif grand angle principal et de l'ultra grand angle.Faut-il s'acheter un iPhone 14 ou 14 Pro maintenant ou patienter le temps que l' iPhone 15 soit disponible ? Cela dépendra bien évidemment de vos envies, mais également de votre budget. Avec les promotions actuelles,L'iPhone 15 sera quant à lui proposé plein tarif à sa sortie et devrait en sus être plus cher que la gamme actuelle.Autre point important à savoir, si vous disposez d'accessoires en Lightning,Ainsi les derniers téléphones avec un port lightening sont l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max.Retrouvez notre test détaillé des iPhone 14 et iPhone 14 Plus en vidéo :Voici notre test complet en vidéo des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max :