L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro Max bradés par Amazon avant l'arrivée de l'iPhone 15

Toute la gamme d'iPhone 14 est en promo

iPhone 14 neuf à 829€ au lieu de 1019€

iPhone 14 Pro à 1109€ au lieu de 1329€

Un iPhone 14 maintenant ou un iPhone 15 en Septembre

L'iPhone 15 sera plus cher au lancement

Les derniers iPhone en Lightning

Nos tests en vidéos des iPhone 14 et 14 Pro

La vidéo de l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus

La vidéo de l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max

Le prix de tous les modèles d'iPhone 14

Les iPhone 14 et iPhone 14 Plus représentent les plus récentes itérations de la gamme. Même s'ils sont destinés au grand public, ces versions se situent bien loin de l'entrée de gamme du marché en termes de caractéristiques.avec une luminosité allant jusqu'à 1200 nits. Sous le capot, la puce A15 Bionic assure des performances de premier plan. De plus, ces modèles se distinguent par des capacités en photo et en vidéo haut de gamme, même dans des conditions de faible luminosité.En matière d'autonomie, ces smartphones se distinguent en offrant jusqu'à 26 heures de lecture vidéo en continu.. Les utilisateurs peuvent compter sur. Parmi celles-ci, on compte la détection d'accidents routiers et la possibilité d'envoyer un message via satellite en cas d'urgence, ce qui permet aux services de secours de localiser rapidement l'utilisateur concerné.. Opter pour ces versions vous permettra de bénéficier de la puissante puce A16 Bionic, de la Dynamic Island , d'un écran toujours allumé, d'un taux de rafraîchissement variable pouvant atteindre 120 Hz, ainsi que de fonctionnalités en photo et vidéo encore plus avancées. De plus, vous aurez accès à un zoom optique pratique en complément de l'objectif grand angle principal et de l'ultra grand angle, offrant ainsi une polyvalence accrue.Est-il préférable d'acquérir dès à présent un iPhone 14 ou 14 Pro, ou bien vaut-il mieux patienter jusqu'à la disponibilité de l' iPhone 15 ? La réponse à cette question dépendra non seulement de vos préférences, mais aussi de votre budget. Actuellement,. En revanche, il faudra payer le plein tarif au lancement de l'iPhone 15 et ce dernier est susceptible d'être plus onéreux que les modèles actuels.Un autre élément crucial à prendre en compte concerne la compatibilité avec vos accessoires existants. Si vous possédez des accessoires équipés de connecteurs Lightning, il est important de noter que l'iPhone 15 ne sera pas compatible avec ces derniers (sauf à acheter un adaptateur en sus), car il sera doté d'un port USB-C.Retrouvez notre test détaillé des iPhone 14 et iPhone 14 Plus en vidéo :Voici notre test complet en vidéo des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max :