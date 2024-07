Jusqu'à -25% sur ces chargeurs Ugreen 100 et 140W ! Charge rapide pour Mac et iPhone !

Chargeur USB-C Ugreen Nexode 100

Un chargeur 140W compact

Thermal Guard

Power Dispenser

Le chargeur Ugreen met à profit le nitrure de gallium (GaN), offrant une solution alternative au silicium traditionnel utilisé dans les chargeurs, avec des transistors dégageant moins de chaleur, permettant de rapprocher les composants internes etCe modèle dispose de 3 ports USB-C et un port USB-A et(il est donc compatible avec la charge rapide des MacBook Air M2 et les MacBook Pro 14 pouces ), ou de distribuer la puissance sur les 4 ports en fonction des usages (voir le tableau ci-dessus)., et pourrait permettre à certains utilisateurs de partir en vacances avec un seul chargeur, au lieu de les multiplier.Ce Ugreen Nexode 140W peut délivrer 140W sur un seul port USB C grâce au protocole Power Delivery 3.1, ce qui explique son tarif légèrement supérieur au modèle 100W. Il vient en effet coiffer la gamme Nexode mettant à profit le nitrure de gallium (GaN).sans rogner sur la puissance. La technologieanalysant 800 fois par seconde la température des composants est couplée avec le systèmeafin d'ajuster intelligemment la puissance délivrée pour protéger la batterie de votre appareil contre la surchauffe. De plus, le protocole Power Delivery 3.1. Si seuls les ports USB-C sont utilisés, ils pourront chacun délivrer 65W. En utilisant le port USB-A et un port USB-C, le chargeur délivrera alors 22,5W sur le premier et 100W sur le second. Ce chargeur permettra donc de gagner un peu de place en déplacement, ou de se procurer un second chargeur compact capable de charger l'ensemble des périphériques.