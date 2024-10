-200€ sur les Netgear Orbi 970 Wi-Fi 7 Mesh et 10 GbE : la solution ultime pour le réseau !

Entrons dans l'ère du Wi-Fi 7

Netgear Orbi 970 : la solution ultime ?

backhaul Wi-Fi 10 Gb/s

Netgear passe avec l'Orbi 970 au Wi-FI 7 (ou 802.11be),En effet, le Wi-Fi 7 devrait être nettement plus performant que la génération précédente en utilisant le même nombre d'antennes et les mêmes bandes de fréquences (2,4/5 et 6 GHz) que le Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E mais avec des canaux allant jusqu'à 320 Mhz, contre 160 MHz pour la norme précédente.A la clé, des débits théoriques dépassant les 40 Gb/s, soit l'équivalent du Thunderbolt 4, et doncAvec ses nouveaux Orbi 970, Netgear promet, une couverture jusqu'à 900 mètres carrés (avec un pack de 3 unités), la technologie MLO (Multi Link Operation), pour combiner une bande 5 Ghz dédiée avec une bande 6 GHz afin d'obtenir, pas moins de douze antennes, un port WAN 10 GbE, ainsi qu'(chaque satellite permet de couvrir 300 mètres carrés supplémentaires).Bref,