L'excellent chargeur Anker 3-en-1 pliable est en promo (-37%) !

Anker MagGo 3-en-1 Qi2

Un chargeur complet : câble +alimentation

appliquer

Évidemment, le tarif dépend des prestations, ainsi, comme un iPhone, des AirPods et une Apple Watch. Ce modèle 3-en-1 d'Anker se distingue en effet en proposant un chargeur sans fil Qi2 à 15W pour les iPhone, mais également un tapis de charge 5W sur la partie horizontale, parfait pour des AirPods ou tout autre appareil assez compact pour y prendre place, ainsi qu'un galet pour les Apple Watch certifié compatible avec la charge rapide de ces dernières (à partir de la Series 7).Autre avantage de taille,(8,9 x 6 x 2,48cm pour 195 grammes) et de faciliter le transport . Le chargeur est doté d'un système de dissipation de la chaleur s'appuyant sur le graphème et l'aluminium pour garantir une charge à 15W en continue, ainsi qu'un processeur ARM Cortex-M0 32 bits et un algorithme d'intelligence artificielle afin d'optimiser la charge et de garantir la sécurité des appareils qui lui sont confiés.Enfin, ce modèle est complet et livré avec un câble USB-C vers USB-C d'1,5m (un des connecteurs USB-C est coudé car le port d'alimentation est situé sur le côté du chargeur) et une alimentation USB-C de 40W.