Jusqu'à -400€ sur les routeurs Netgear Wi-Fi 7 pour le Black Friday !

Entrons dans l'ère du Wi-Fi 7

Netgear Orbi 970 : la solution ultime ?

backhaul Wi-Fi 10 Gb/s

Netgear Nighthawk RS700S Wi-Fi 7 et 10 Gb/s

4Gb/s en Wi-Fi !

Le Wi-Fi 7, des débits indécents !

Netgear passe avec l'Orbi 970 au Wi-FI 7 (ou 802.11be),En effet, le Wi-Fi 7 devrait être nettement plus performant que la génération précédente en utilisant le même nombre d'antennes et les mêmes bandes de fréquences (2,4/5 et 6 GHz) que le Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E mais avec des canaux allant jusqu'à 320 Mhz, contre 160 MHz pour la norme précédente.A la clé, des débits théoriques dépassant les 40 Gb/s, soit l'équivalent du Thunderbolt 4, et doncAvec ses nouveaux Orbi 970, Netgear promet, une couverture jusqu'à 900 mètres carrés (avec un pack de 3 unités), la technologie MLO (Multi Link Operation), pour combiner une bande 5 Ghz dédiée avec une bande 6 GHz afin d'obtenir, pas moins de douze antennes, un port WAN 10 GbE, ainsi qu'(chaque satellite permet de couvrir 300 mètres carrés supplémentaires).Bref,La gamme Nighthawk pensée pour la performance et les joueurs accueille donc. Ce RS700S en profite pour abandonner le design rappelant un vaisseau spatial de l'univers Star Wars pouret passe-partout, qui sera certainement plus facile à intégrer au sein d'un domicile.Le Nighthawk RS700S est un modèle tri-bande (2,4/5 et 6 GHz) couvrant le domicile à 360° jusqu'à 250 mètres carrés selon le constructeur, dispose de la puce Wi-FI 7 BCM6726/3 de Broadcom, d'un processeur à quatre cœurs cadencés à 2,6 GHz, d'1 Go de RAM et de 512 Mo de stockage flash,(un WAN et un LAN), de huit antennes internes, d'un port USB 3.0, et. Notons que le routeur est livré avec un câble Ethernet plat noir de 2m et de catégorie 6.Nous avons pu essayer le Nighthawk RS700S à la rédaction avec un Xiaomi 13T Pro etDe plus, le routeur placé à un endroit stratégique permettra en sus de profiter d'un réseau en 10 Gb/s grâce à son port WAN et LAN à cette norme.Si vous désirez, le Nighthawk RS700S est un parfait candidat. Il sera bien entendu