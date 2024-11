Le Wi-Fi 7 Mesh bradé pour le Black Friday : 4 Gb/s en Wi-Fi et 10GbE !

TP-Link Deco BE85 Wi-Fi 7 Mesh

Le Wi-Fi 7, ça envoie sévère ! Ici sur un Xiaomi 13T Pro

4Gb/s en Wi-Fi !

Les Appareils Apple compatibles Wi-Fi 6E :



• MacBook Air (15 pouces, M3, 2024)

• MacBook Air (13 pouces, M3, 2024)

• iMac (24 pouces, 2023)

• MacBook Pro (14 pouces, novembre 2023) ou MacBook Pro (16 pouces, novembre 2023)

• MacBook Pro (14 pouces, 2023) ou MacBook Pro (16 pouces, 2023)

• Mac mini (2023)

• Mac Studio (2023)

• Mac Pro (2023)

• iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max

• iPad Air M2

• iPad Pro 11 pouces (4e génération ou plus récent) ou iPad Pro 12,9 pouces (6e génération ou plus récent)

Avec ces Deco BE85, TP-Link pense donc aux quelques personnes disposant déjà d'appareils compatibles Wi-Fi 7 , où à ceux qui veulent être prêts lorsque la norme sera plus largement disponible. Par rapport à la version précédente,(2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz) disposant d'un processeur quadricœur (avec un système de refroidissement actif à deux ventilateurs) et de 8 antennes,selon le constructeur, prennent en charge jusqu'à 200 appareils, et chaque module dispose de deux ports 2,5 GbE, et de trois ports 10 GbE (dont un port combiné WAN/LAN RJ45/SFP+),ainsi qu'un port USB 3.0. Notons qu'il ne sera possible d'utiliser que 2 ports 10 GbE simultanément.Ces Deco BE85 peuvent ainsi être, sans avoir besoin d'adaptateurs (attention, les ventilateurs se font entendre -le bruit reste contenu, mais permanent- lorsque l'on utilise le port SFP+, alors qu'ils restent totalement silencieux en 10 GbE via RJ45). Avec une telle connexion, nous avons pu frôler les 4 Gb/s sur un smartphone Xiaomi 13T Pro, réellement compatible Wi-Fi 7.Notons d'ailleurs que, là où le Wi-FI 6/6E ne permet de tirer partie que d'une bande à la fois. En cumulant les débits des bandes de fréquence 2,4/5 et 6 GHz, le Wi-Fi 7 MLO devrait offrir à l'avenir des performances encore supérieures.Comme souvent lors d'un important bond en performance,. Pour un usage basique, il est certain que de nombreux utilisateurs seront satisfaits du Wi-Fi 6, et d'autres ne pourront tout simplement pas profiter des débits faute de connexion adéquate. Mais si le filaire n'est pas envisageable et que vous vous reposez sur la vitesse de votre réseau pour travailler avec de fréquents téléchargements et téléversements de gros fichiers,(une fois l'investissement initial rentabilisé)Qui peut le plus peut le moins, et ces Deco BE85 sont rétro-compatibles avec le Wi-Fi 6E, ce qui vous permettra d'obtenir(voir liste ci-dessous). Apple a également récemment adopter le Wi-Fi 7 sur les iPhone 16 et 16 Pro , mais avec des débits assez réduits par rapport à ce que l'on pouvait attendre.Pour les avoir testés au sein de la rédaction, les Deco BE85 permettent de(y compris une grande partie de l'extérieur)que ce soit en Wi-Fi 6, 6E ou 7.Les amateurs de performances peuvent donc se lancer dès aujourd'hui dans l'aventure Wi-Fi 7 et nous recommandons dans ce cas ces Deco BE85, particulièrement lorsqu'ils sont en promotion comme aujourd'hui.. Un vrai plus !Récemment,Ces modèles sont