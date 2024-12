L'iPhone 15 à son meilleur prix ! Moins cher que lors du Black Friday !

L'iPhone 15 dès 783€ !

x avec un design revu avec des bords plus arrondis, la puce A16 Bionic et de la Dynamic Island des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, une dalle OLED capable d'offrir une luminosité en pic de 2 000 nits, un capteur principal de 48 mégapixels permettant de profiter d'un zoom 2x, et de nouveaux coloris. Cet iPhone 15 troque également enfin le vénérable port Lightning contre un USB-C nettement plus moderne., propose un superbe écran OLED très lumineux, des performances de haut vol qui garantiront l'accès à de nombreuses mises à jour d'iOS, et une autonomie très confortable.Selon nous,Vous pouvez foncer, vous ne serez pas déçus, particulièrement lorsqu'il est en promotion comme aujourd'hui, permettant de profiter d'un rapport qualité/prix encore plus intéressant. Attention toutefois,lorsque le bouquet de fonctions liées à l'IA d'Apple sera disponible sur notre territoire l'année prochaine.