L'iPhone 15 Pro dès 959€, 15 Pro Max dès 1159€, iPhone 15 dès 739€ : reconditionnés par Apple !

L'iPhone 15 dès 739€ !

L'iPhone 15 Pro dès 959€

Pourquoi passer par le Refurb ?

Les autres produits disponibles aujourd'hui

Les Mac

MacBook Air 13,3" dès 829€

MacBook Pro 13,3" dès 979€

MacBook Pro 16" dès 2279€

Mac mini dès 1679€

Refurb Store Eurekoo Sarl Télécharger

x avec un design revu avec des bords plus arrondis, la puce A16 Bionic et de la Dynamic Island des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, une dalle OLED capable d'offrir une luminosité en pic de 2 000 nits, un capteur principal de 48 mégapixels permettant de profiter d'un zoom 2x, et de nouveaux coloris. Cet iPhone 15 troque également enfin le vénérable port Lightning contre un USB-C nettement plus moderne., propose un superbe écran OLED très lumineux, des performances de haut vol qui garantiront l'accès à de nombreuses mises à jour d'iOS, et une autonomie très confortable. Selon nous,Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max conservent les dalles OLED 6,1 pouces et 6,7 pouces dotées de la Dynamic Island, mais, et non plus en acier inoxydable, gagnant ainsi en légèreté. La dissipation thermique est également plus performante, ce qui pourrait améliorer l'endurance du smartphone par temps chaud ou pendant l'enregistrement de vidéos.à la place du bouton activant la sourdine, qui pourra déclencher 9 actions prédéfinies. Il sera également envisageable de créer vos propres raccourcis. Le cœur des iPhone 15 Pro et Pro Max estce nouveau SoC embarque 19 milliards de transistors , 6 cœurs CPU, 6 cœurs GPU, un Neural Engine dotés de 16 cœurs ainsi qu'un décodeur AV1 et ProRes pour la vidéo.La partie GPU dont Apple vante les mérites est, et va permettre aux iPhone 15 Pro d'accueillir des jeux AAA comme Resident Evil Village ou Assassin's Creed Mirage. L'A17 Pro est également dotée d'un contrôleur USB permettant de disposer(contre 480 Mb/s pour l'iPhone 15).Apple conserve un capteur principal 48 mégapixels équivalent 24mm et ouvrant à ƒ1,8 mais, et. L'interface pour passer d'un capteur à l'autre a été revue,L'iPhone 15 Pro Max se distingue cette année du 15 Pro en embarquant. Les deux versions Pro disposent d'un ultra grand angle 12 mégapixels équivalent 13mm ouvrant à ƒ2.2 et permettant de passer en mode macro.Apple n'oublie pas la vidéo et propose sur ces modèles Pro des enregistrements en. Le format LOG est également de la partie et permettra d'améliorer les couleurs en post-production sans perte de qualité.Ces iPhone permettent de mettre à profit l'ultra grand angle et le grand angle simultanément afin de créer(de la vidéo en 3D). Notons également quequi arrivera en France dans les semaines à venir.Pour rappel, passer par le, une garantie d'un an et la possibilité de souscrire un contrat Apple Care. De notre côté, nous nous procurons fréquemment des machines par ce biais qui semblent tout simplement neuves (aucune rayure, aucune marque sur l'écran, ni sur les patins), sans jamais avoir rencontré de souci.