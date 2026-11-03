Nabilla ne veut plus de son iPhone Duo, et elle n'est pas la seule
Par Vincent Lautier - Publié le
La star de la télé-réalité a acheté le premier iPhone pliable d'Apple, elle ne s'y est pas faite, et elle l'explique dans une vidéo relayée sur ses réseaux. Un petit événement qui en dit long sur une tendance du moment : pas mal d'influenceurs rendent leur iPhone Duo, souvent parce qu'ils l'avaient commandé par curiosité plus que par vrai besoin.
Dans cette vidéo relayée fin octobre par un gros compte TikTok consacré à la télé-réalité, Nabilla explique en substance que le pliable d'Apple ne lui convient pas, et qu'elle préfère le rendre tant que le délai de rétractation le lui permet, soit 14 jours après la livraison pour un achat en ligne. D'ailleurs elle fini par dire qu'elle n'arrive pas à le rendre. On ne sait pas bien pourquoi.
Elle avait commandé l'appareil à sa sortie du 23 octobre, comme beaucoup de monde, pour voir. L'iPhone Duo coûte quand même 2 339 euros en version 256 Go, et son grand écran interne de 7,6 pouces ne sert pas à grand chose quand on passe ses journées à tourner des stories. Les commentaires se partagent du coup entre ceux qui lui demandent de l'offrir plutôt que de le renvoyer et ceux qui la remercient de leur avoir évité un achat.
Pour situer le personnage, Nabilla Benattia a été révélée en 2013 dans Les Anges de la télé-réalité, et son
Le phénomène dépasse son cas, et de loin. En Corée du Sud, des acheteurs rendent des Duo en parfait état depuis que des écrans internes fissurés ont valu à l'affaire le surnom de "crackgate", un problème qu'Apple a reconnu fin octobre sur un petit nombre d'appareils. Chez les créateurs de contenu, c'est encore plus simple. Le Duo était le téléphone le plus attendu de l'année, tout le monde voulait son unboxing, et une fois les vidéos publiées, le retour part dans les temps. Beaucoup de ces acheteurs n'avaient en fait aucun usage du grand écran, ils voulaient surtout pouvoir dire qu'ils l'avaient eu. Les premiers tests, dont le nôtre, sont d'ailleurs plutôt bons, pli quasi invisible, charnière saluée, même si le téléobjectif manque, tout comme FaceID.
Difficile de reprocher à Nabilla de dire qu'un téléphone à plus de 2 000 euros ne lui sert à rien, et c'est même plutôt honnête dans un milieu qui encense d'habitude tout ce qui passe. Mais bon, elle a acheté par curiosité un appareil pensé pour lire, travailler et regarder des films sur grand écran, et elle s'est rendu compte qu'elle n'en faisait rien. Ça arrive, et ça ne dit rien de la qualité du produit. Pour tout vous dire je l'ai aussi depuis le premier jour, et je pense que c'est sans le moindre doute le téléphone le plus incroyable que j'ai eu entre les mains. Mais tout est une question d'usage et de besoins. On prépare bientôt un Live avec toute la rédaction, puisque nous sommes plusieurs à nous en être équipes, et on vous dira pourquoi on l'adore, ou non... On va tenter d'inviter Nabilla du coup ! Si quelqu'un a son 06, qu'il nous envoi un petit message ha ha.
Un pliable qui ne passe pas
Dans cette vidéo relayée fin octobre par un gros compte TikTok consacré à la télé-réalité, Nabilla explique en substance que le pliable d'Apple ne lui convient pas, et qu'elle préfère le rendre tant que le délai de rétractation le lui permet, soit 14 jours après la livraison pour un achat en ligne. D'ailleurs elle fini par dire qu'elle n'arrive pas à le rendre. On ne sait pas bien pourquoi.
Elle avait commandé l'appareil à sa sortie du 23 octobre, comme beaucoup de monde, pour voir. L'iPhone Duo coûte quand même 2 339 euros en version 256 Go, et son grand écran interne de 7,6 pouces ne sert pas à grand chose quand on passe ses journées à tourner des stories. Les commentaires se partagent du coup entre ceux qui lui demandent de l'offrir plutôt que de le renvoyer et ceux qui la remercient de leur avoir évité un achat.
La reine de la télé-réalité
Pour situer le personnage, Nabilla Benattia a été révélée en 2013 dans Les Anges de la télé-réalité, et son
Non mais allô quoiest entré dans le langage courant. Depuis, elle a construit une vraie carrière d'influenceuse, des millions d'abonnés, une émission documentaire chez Amazon, une vie à Dubaï, et des placements de produits au tarif qui va avec. Alors forcément, quand elle lâche son avis sur un téléphone, ça pèse plus lourd qu'un test de la presse spécialisée, en tous cas auprès de ses millions d'abonnés (je sens que vous n'en faites pas partie).
Elle n'est pas la seule à le rendre
Le phénomène dépasse son cas, et de loin. En Corée du Sud, des acheteurs rendent des Duo en parfait état depuis que des écrans internes fissurés ont valu à l'affaire le surnom de "crackgate", un problème qu'Apple a reconnu fin octobre sur un petit nombre d'appareils. Chez les créateurs de contenu, c'est encore plus simple. Le Duo était le téléphone le plus attendu de l'année, tout le monde voulait son unboxing, et une fois les vidéos publiées, le retour part dans les temps. Beaucoup de ces acheteurs n'avaient en fait aucun usage du grand écran, ils voulaient surtout pouvoir dire qu'ils l'avaient eu. Les premiers tests, dont le nôtre, sont d'ailleurs plutôt bons, pli quasi invisible, charnière saluée, même si le téléobjectif manque, tout comme FaceID.
On en dit quoi ?
Difficile de reprocher à Nabilla de dire qu'un téléphone à plus de 2 000 euros ne lui sert à rien, et c'est même plutôt honnête dans un milieu qui encense d'habitude tout ce qui passe. Mais bon, elle a acheté par curiosité un appareil pensé pour lire, travailler et regarder des films sur grand écran, et elle s'est rendu compte qu'elle n'en faisait rien. Ça arrive, et ça ne dit rien de la qualité du produit. Pour tout vous dire je l'ai aussi depuis le premier jour, et je pense que c'est sans le moindre doute le téléphone le plus incroyable que j'ai eu entre les mains. Mais tout est une question d'usage et de besoins. On prépare bientôt un Live avec toute la rédaction, puisque nous sommes plusieurs à nous en être équipes, et on vous dira pourquoi on l'adore, ou non... On va tenter d'inviter Nabilla du coup ! Si quelqu'un a son 06, qu'il nous envoi un petit message ha ha.