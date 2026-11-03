Nabilla ne veut plus de son iPhone Duo, et elle n'est pas la seule

On en dit quoi ?



Difficile de reprocher à Nabilla de dire qu'un téléphone à plus de 2 000 euros ne lui sert à rien, et c'est même plutôt honnête dans un milieu qui encense d'habitude tout ce qui passe. Mais bon, elle a acheté par curiosité un appareil pensé pour lire, travailler et regarder des films sur grand écran, et elle s'est rendu compte qu'elle n'en faisait rien. Ça arrive, et ça ne dit rien de la qualité du produit. Pour tout vous dire je l'ai aussi depuis le premier jour, et je pense que c'est sans le moindre doute le téléphone le plus incroyable que j'ai eu entre les mains. Mais tout est une question d'usage et de besoins. On prépare bientôt un Live avec toute la rédaction, puisque nous sommes plusieurs à nous en être équipes, et on vous dira pourquoi on l'adore, ou non... On va tenter d'inviter Nabilla du coup ! Si quelqu'un a son 06, qu'il nous envoi un petit message ha ha.