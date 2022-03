Kaléidoscope 3.2 : une extension Safari pour le comparateur de fichiers

ksdiff

Le logiciel permet de comparer rapidement et de relever les différences entre deux fichiers, que ce soit une bibliothèque musicale, une photothèque, deux images, ou encore des portions de code. Après la mise à jour majeure publiée en octobre dernier avec la prise en charge native des Mac équipés d'une puce Apple Silicon, cpermettant d'analyser et de comparer le code HTML ou CSS d'une page Web. Il sera également possible d'utiliser la fonctionau sein de la console JavaScript, ainsi qu'une nouvelle extension pour l'éditeur de code de Microsoft Visual Studio Code.Le programme nécessite 30,9 Mo d'espace de stockage libre sur un Mac sous macOS 11.1 minimum et ne comprend pas d'achat intégré. Kaléidoscope est également proposée au même prix sur le site officiel de Letter Opener avec une version d'essai de 15 jours.