Test des nouveautés Logitech : clavier MX Mechanical et souris MX Master 3S

Logitech MX Mechanical

la même sensation de précision et de contrôle avec leur clavier de bureau professionnel

l'expertise de Logitech en matière de claviers de jeu et les expériences propres à la série MX Master

haute performance et sécurisée

aux besoins évolutifs de l’informatique d’entreprise afin d’améliorer l’expérience globale des employés, dans un contexte où le lieu et l’espace de travail deviennent de plus en plus hybrides

Secure Connections Only Mode

jusqu’à huit fois inférieure à celle d’autres protocoles sans-fil couramment déployés dans des cadres professionnels

d'aluminium à faible teneur en carbone et à l'aide d'énergie renouvelable plutôt que de combustibles fossiles pour un impact carbone plus faible

{"minus":"Bruit (pour ceux qui n'aiment pas)

Layout chargé","featured":"false","price":"<a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.mac4ever.com\/gateway?pid=deeplink&mid=am&ml=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FLogitech-Mechanical-R%C3%A9tro%C3%A9clair%C3%A9-Performant-R%C3%A9tro%C3%A9clairage%2Fdp%2FB07W5JK8DT&st=article&sid=171052&said=52906&sp=www\" rel=\"nofollow\">179,99€<\/a> et <a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.mac4ever.com\/gateway?pid=deeplink&mid=am&ml=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FLogitech-Mechanical-R%C3%A9tro%C3%A9clair%C3%A9-Performant-Silencieux%2Fdp%2FB07W8QFPC8&st=article&sid=171052&said=52906&sp=www\" rel=\"nofollow\">159,99€<\/a>","overallGrade":"8","id":"04a38r","title":"Logitech MX Mechanical\/MX Mechanical Mini","plus":"Design

Mécaniques agréables

Rétro-éclairage

Autonomie sans rétro-éclairage

Bruit (pour ceux qui apprécient)","content":"Avec les MX Mechanical et MX Mechanical Mini, Logitech offre une proposition intéressante pour ceux qui seraient à la recherche d'un clavier mécanique, compatible Mac, rétro-éclairé, au design sobre, et doté de touches de raccourcis. Dommage que le layout multiplateforme soit un peu chargé."}

Logitech MX Master 3S

MX Master 3 à gauche, MX Master 3S à droite

MagSpeed Electromagnetic

{"minus":"RAS (si ce n'est la prise en main avec le repose pouce qui peut ne pas plaire, question de goût)","featured":"true","price":"<a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.mac4ever.com\/gateway?pid=deeplink&mid=am&ml=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FLogitech-R%C3%A9cepteur-D%C3%A9filement-Confortable-Rechargeable%2Fdp%2FB07W5JKHFZ&st=article&sid=171052&said=52906&sp=www\" rel=\"nofollow\">129,99€<\/a>","overallGrade":"9","id":"vivzjx","title":"Logitech MX Master 3S","plus":"8000 dpi si nécessaire

Clics plus silencieux

Design

Bouton sous le pouce + gestes

Logiciel complet","content":"Logitech améliore encore (un peu) un modèle déjà très satisfaisant avec cette version 3S, proposant 8000 dpi (au lieu de 4000) et des clics plus silencieux."}

Le célèbre accessoiriste suisse entend livrer aux utilisateurs de la série Master des outils de productivité ultimes. En analysant le marché et les envies de ses clients, Tolya Polyanker, responsable de la gamme MX, s'est aperçu. Selon le constructeur,, combinant le meilleur des deux mondes :Les nouveaux claviers MX Mechanical et MX Mechanical Mini sont livrés dans de jolies boites compactes aux couleurs de la marque, comprenant, outre le clavier lui-même,(malheureusement uniquement disponible en USB-A)Pour rappel, cette technologie serait selon le constructeurafin de répondreLe récepteur USB-A serait également capable d'offrir une connexion fiable jusqu'à 10 mètres, y compris dans les environnements encombrés (avec de nombreux périphériques sans fil), et une latence moyenne. La compatibilité est également assurée avec de nombreuses plateformes dont macOS, Windows, iOS/iPadOS, Linux, Chrome OS et Android.Le clavier MX Mechanical, ici en version Mini (affichant des mensurations de 312 x130 x 27 millimètres pour 616 grammes sur notre balance),avec un châssis en plastique et une partie supérieure recouverte d'une plaque en aluminium (proche du Gris sidéral d'Apple). Le clavier dispose également d'un port USB-C pour la recharge, de deux patins permettant de le surélever, et d'un interrupteur pour l'allumer et l'éteindre.Attention, si vous appréciez le profil plat du Magic Keybaord d'Apple,du fait de la présence de switchs mécaniques. Logitech indique que ses claviers sont fabriqués en partie à partir de plastique recyclé post-consommation (PCR) : 45 % pour le MX Mechanical et 47 % pour le MX Mechanical Mini. De plus, la partie supérieure en aluminium est produite à partir(il est également possible de régler manuellement sur 7 niveaux et le clavier s'illumine lorsque l'utilisateur passe ses mains au-dessus)), ou d'opter via le logiciel dédié Options+ (disponible en version finale en même temps que les MX Mechanical) pour différents effets d'éclairage en sus du mode statique (Contrast, Breathing, Waves, Reaction et Random, des effetsque l'on retrouve habituellement sur les claviers RGB de joueurs).Il sera également possible de basculer entre les touches de fonction et les raccourcis multimédia (sourdine, dictée, gestion de la lecture de musique, il faudra par exemple appuyer deux fois sur play/pause pour passer au titre suivant, émojis) en appuyant sur fn+Esc (ce qui permettra de ne pas avoir à maintenir la touche fn, une option est également disponible au sein du logiciel).et passer de l'un à l'autre grâce aux touches dédiées.Avant d'en venir aux mécaniques et à la sensation de frappe, il convient de noter que ce clavier est(il n'y a pas de version dédiée au Mac comme pour le MX Keys , tout du moins pour le moment),avec de nombreuses inscriptions sur les touches (jusqu'à 4 par touches). Le clavier conserve le même espacement de 10 millimètres entre le centre de chaque touche, comme sur les MX Keys et MX Keys Mini (la première génération est utilisée sur le G915 et certains utilisateurs s'étaient plaints de feeling du retour tactile) avec un plot en croix. Ces switchs offrent un retour tactile moyen, une force d'activation de 50 grammes, une distance d'activation de 2 mm et une course totale de 4 mm.(c'est une question de goût et du niveau de tolérance des personnes dans votre environnement).A l'usage,(il faut aimer le feeling et le bruit d'un modèle mécanique, ce qui me convient personnellement), l'ensemble est assez lourd pour offrir une stabilité à toute épreuve, offre une option d'inclinaison supplémentaire via les deux patins que l'on peut relever, et. Le rétro-éclairage est satisfaisant et pourra s'avérer utile dans certaines situations et pour certains utilisateurs. Le clavier est compact, mais nettement plus massif que le modèle de Cupertino, ce sera ici encore une question de goûts. Le logiciel Options+ est clair et complet, donnant accès aux quelques réglages disponibles sur ce modèle. Au rayon des doléances,(et du coup moins chargé) pour ceux qui n'utilisent jamais Windows, mais Logitech proposera peut-être un tel modèle à l'avenir.Le constructeur accompagne ses claviers mécaniques d'une évolution de la souris MX Master 3.(contre 4 000 dpi sur la MX Master 3, un switch permet de passer de 4 000 à 8 000 sur le nouveau modèle via le logiciel), permettant à certains utilisateurs appréciant une sensibilité élevée d'obtenir un flux de travail plus rapide sur les moniteurs haute résolution (on trouve des valeurs de dpi ultra élevées -jusqu'à 32 000 dpi- sur les modèles gamers, qui servent surtout d'appât marketing, très peu de joueurs utilisant une sensibilité au-dessus de 6/8 000 dpi, à part peut-être un paresseux sous Xanax).Autre (et dernière) nouveauté,(nous vous laissons juger sur la vidéo ci-dessous).Pour le reste,(la souris que j'utilise quotidiennement avec bonheur) avec un port USB-C, un repose pouce avec un bouton dédié (que l'on peut associer à des gestes via le logiciel, et personnaliser les actions en fonction des applications), deux molettes en aluminium, dont la principale est gérée par le système d'aimantspermettant de mieux contrôler la vitesse de défilement, ainsi qu'une autonomie atteignant 70 jours (selon l'utilisation).Comme sur l'ancienne génération, il sera possible de verrouiller/déverrouiller la molette afin d'obtenir un défilement lisse et ultra rapide en certaines occasions., ainsi que la capacité de la souris à se connecter à trois périphériques différents, via Bluetooth, ou grâce au dongle Logi Bolt fourni dans la boite.La souris MX Master 3S: 27 % pour la version graphite et 22 % pour le modèle gris pâle (qui s'accorde parfaitement avec un Magic Keyboard).