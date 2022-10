Le MacBook Air M2 512Go dès 1729€ (-120€), 256Go à 1412€ (-87€), livré samedi

MacBook Air M2

Retrouvez nos vidéos sur le MacBook Air M2

Il est ainsi possible d'opter pour, soit une réduction de 120 euros sur le prix officiel. Cela permet de faire une petite économie et d'obtenir le SSD 512 Go avec ses deux puces de mémoire flash offrant des débits supérieurs au modèle équipé d'un SSD de 256 Go (et d'une seule puce de mémoire, réduisant assez nettement les performances, comme vous pouvez le voir dans nos vidéos ci-dessous). Le modèle d'entrée de gamme est quant à. lui proposé à partir de 1412 euros en Argent, soit 87 euros d'économie, ou à 1419 euros en Lumière stellaire et Gris sidéral.