Astuce : comment écrire sur un volume NTFS sous macOS

Ecrire sur un volume NTFS

Paragon NTFS

Le Mac sait lire et écrire sur des volumes formatés en exFAT (levant la liste de la taille de fichier de 4 Go maximum du FAT32), ce qui lui fait un point commun avec Windows et. Il arrive toutefois qu'il soit intéressant (ou obligatoire) de conserver un volume en NTFS, et là macOS ne saura que le lire. Il existe plusieurs solutions pour l'écriture depuis macOS sur un volume NTFS,, l'installation de pilotes via NTFS-3G et MacFuse mais nous vous conseillons de ne pas prendre cette voie sans un certain bagage technique, ou encore. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les lignes de commandes au sein du Terminal, cette dernière solution me semble la plus intéressante et surtout la plus fiable et efficace (il n'y absolument aucun sponsor sur ce billet).Paragon propose sa solution depuis de nombreuses années et permet de profiter de l'expérience de l'éditeur et d'une gestion du NTFS bien intégrée au sein de macOS. De plus, le logiciel tourne nativement sur les Mac Apple Silicon, permet d'écrire sur une partition Boot Camp et est désormais compatible avec macOS Ventura (merci à notre lecteur Fabien pour l'information).. Cet achat pourra s'envisager si vous devez souvent travailler avec un volume NTFS, du bricolage à base de recopie sur un autre volume en exFAT sera suffisant si ce n'est que très ponctuel.