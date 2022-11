macOS Ventura n'est plus compatible avec le Firewire

Hello Ventura, bye bye Firewire

i-Link

L'heure de la retraite pour le Firewire

C'est en tout cas le constat de nombreux utilisateurs de matériel en Firewire, comme notre lecteur Bobo23 (qui reçoit un mois d'abonnement VIP) et sa vaillante interface Mackie 1220i. Pour rappel,, a été particulièrement utilisée sur le marché de l'audio (mais également pour l'iPod, la caméra iSight, les caméscopes et le stockage), et de nombreuses interfaces fonctionnent encore très bien actuellement, comme les DIGI 002/DIGI 003 et Mbox Pro de Digidesign -éditeur originel de la Station de Travail Audio Numérique Pro Tools, désormais dans l'escarcelle AVID- pour ma part.A l'époque, le Firewire 400 (suivi du Firewire 800) offrait des débits supérieurs à l'USB (400 puis 800 Mb/s), permettait de chaîner jusqu'à 63 périphériques et disposait de son propre contrôleur embarqué sur la carte mère afin de soulager le CPU par rapport à l'USB.(date à laquelle plus aucune machine neuve de la gamme ne le proposait). Les dernières versions de macOS prévenaient déjà les utilisateurs que le Firewire ne serait plus pris en charge dans les futures itérations via une fenêtre pop-up. Ce qui est finalement le cas avec macOS Ventura.La plupart des constructeurs d'interfaces audio, comme Universal Audio, Apogee, MOTU, Universal Audio, RME et bien d'autres préviennent sur leur site officiel que(quelques utilisateurs affirment toutefois avoir réussi à les faire fonctionner de la sorte sous Ventura ) car le système ne dispose plus du pilote Firewire CoreAudio. Il faudra donc faire un choix, entre renouveler le matériel, ou se contenter des versions précédentes de macOS (les amateurs de MAO sont largement habitués à cette dernière solution). Attention toutefois,(merci à notre lecteur Ysengrainwolf).