Des écrans Apple Studio Display pour la première fois sur le Refurb ! 1 489€ avec pied orientable

• Studio Display, verre standard, support à inclinaison réglable à 1 489€ (1 749€ soit 260€ d'économie)

Par ici notre test de l'Apple Studio Display !

Les Mac

MacBook Air 13,3" dès 959€

MacBook Pro 13,3" dès 1229€

MacBook Pro 16" dès 1909€

Mac mini dès 1089€

D'autres modèles sont listés, mais pas encore en stock.N'oubliez pas de jeter un oeil à notre test (ci-dessous) avant de vous décider : ces modèles sont assez chers et plutôt limités en terme de qualité d'image à ce niveau de prix. Cela étant, à ce tarif, on va dire que c'est déjà plus raisonnable.Il s'agit sans doute d'une meilleure alternative, le design en moins -à vous de voir, mais de notre côté, on estime que ce modèle est bien mieux tarifé au regard de ce qui est proposé.