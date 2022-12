MacBook Pro : comment les 50 millions du clavier Papillon seront reversés aux consommateurs ?

Une indemnité toute relative de 50 millions de dollars !

Et finalement, quel est le montant de l'indemnité ?

Historique de l'affaire Papillon

Comme c'est le cas avec de nombreux recours collectifs aux Etats-Unis,Mais avant cela, il faudra faire quelques soustractions.Tout d'abord, ce règlement, et ce, dans sept États américains (la Californie, la Floride, l'Illinois, le Michigan, le New Jersey, New York et Washington). Ensuite, il faudra défalquer 13,6 millions de dollars en honoraires d'avocat, jusqu'à 2 millions de dollars en frais de litige et 1,4 million de dollars en frais d'administration du règlement, le reste étant distribué aux membres de la classe.Apparemment il y a, les personnes qui ont subi au moins deux remplacements d'Apple dans les quatre ans suivant l'achat (groupe 1), celles qui ont une seule réparation (groupe 2) et les autres (groupe 3). Le premier groupe recevra un mail et une indemnisation automatique, le deuxième devra remplir un formulaire spécifique, et le troisième -le plus mal loti- sera amené à envoyer un autre document de réclamation.Evidemment, plus on justifie d'un nombre important de réparations, plus l'indemnisation est. En l'espèce,... Pour les autres, leur sort sera traité sur ce qu'il reste, les réclamations étant acceptées jusqu'au 6 mars 2023, avant une toute dernière audience le 16 mars 2023.Il faut en effet remonter à 2019. A cette époque, Cupertino avait fait l'objet d'une menée par des consommateurs américains, très mécontents de leurs MacBook, MacBook Pro ou MacBook Air. Ces derniers criaient auet réclamaient réparation : pour eux,Ils soutenaient en effet que. En SAV, le clavier défectueux était remplacé à l'identique ce qui ne solutionnait pas le problème de conception. Malheureusement pour la firme californienne, le juge californien Edward Davila chargé de l'affaire semblait du même avis que les utilisateurs.Le 19 juillet dernier, on apprenait que les documents avait été remplis par le tribunal de San Jose, en Californie, pour être approuvé par le juge (le même qu'en 2019), ce qui est désormais presque chose faite. Mais ce n'est que le 22 novembre que ce dernier a finalement donné son accord.