Le SSD USB-C 1Go/s Samsung T7 1To à 99€, son prix le plus bas, 2 To à 179€ (-113€)

(les débits théoriques atteignent 1050 Mo/s), particulièrement sur nos machines, puisque Cupertino propose du stockage interne en option à des tarifs très salés, et que la firme refuse de proposer un port M.2 (qui pourrait être accessible via une petite trappe sur le dessous, même la PlayStation 5 dispose d'un tel port).Nous utilisons quotidiennement à la rédaction avec bonheur ce modèle de Samsung, soit son meilleur tarif à ce jour. Le SSD existe également en version T7 Touch avec un capteur d'empreinte digitale à partir de 149,99 euros pour 1 To, ou en version baroudeur T7 Shield capable de résister à une chute d'une hauteur de trois mètres et arborant une certification IP65 contre les dégâts de l'eau et de la poussière à 119,99 euros pour 1 To.