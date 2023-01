Test des Mac mini M2 et M2 Pro : le Mac mini gagne en puissance !

Rappel des forces en présence

la meilleure machine qu'Apple a présenté en 2023. Si vous attendiez le Mac intermédiaire qui est plus capable que l'iMac et moins exorbitant que le Mac Studio, ne cherchez pas plus loin. Le nouveau Mac Mini est encore petit et n'est pas le type d'ordinateur qui attire l'attention sur votre bureau, mais il n'a jamais été aussi puissant

un petit format qui offre beaucoup de flexibilité. J'ai utilisé le M2 Pro en usage quotidien, et il a encaissé sans broncher. Il a balayé l'encodage multimédia et l'édition de photos lourdes. Il a conquis les benchmarks et supporté l'appétit sans fin de Chrome pour la mémoire système. Ce fut un plaisir à utiliser. Associez-le à l'un des écrans Studio d'Apple pour une excellente alternative à l'iMac, ou utilisez-le avec un moniteur peu coûteux pour une station de travail à faible coût. Comme toujours, le Mac Mini est une proposition d'entrée de gamme et il n'a jamais été aussi intéressant qu'aujourd'hui avec les M2 et M2 Pro

ne démérite pas aux côtés des processeurs modernes d'Intel et d'AMD, mais il n'établit pas de records. Mais là où AMD et Intel choisissent de maximiser les performances, Apple donne la priorité à l'efficacité énergétique. Notre test d'encodage vidéo Handbrake fournit un moyen décent de montrer la quantité d'énergie consommée par un processeur lors de l'exécution d'un test intensif pendant une période prolongée. Le M2 Pro peut encoder notre vidéo de test un peu plus lentement que l'un ou l'autre de ces processeurs x86, mais il utilise également environ la moitié de l'énergie pour terminer le travail. Comme mesuré par l'outil de ligne de commande de mesure de puissance intégré de macOS, la consommation moyenne d'énergie du M2 Pro à pleine charge est d'environ 36 W, tandis que le Core i5 peut utiliser entre 65 et 150 W et le Ryzen 7 entre 90 et 136 W.

Les prix sont élevés pour la version M2 Pro. Si vous mettez à niveau vers le M2 Pro 12 cœurs et 32 Go de RAM, le nouveau mini coûte 1 999 $, le même montant qu'un Mac Studio d'entrée de gamme (globalement plus puissant) avec la même quantité de mémoire et de stockage, plus de ports, et du 10 GbE.

remplit habilement le vide de machine intermédiaire dans la gamme d'ordinateurs de bureau d'Apple

comme je sais que le bruit des ventilateurs préoccupe particulièrement les utilisateurs susceptibles d'être intéressés par le M2 Pro mini, je dirai ceci : je n'entendais pas le ventilateur de la machine. J'ai mis tous les cœurs en charge et les ai laissés fonctionner pendant un moment, et toujours rien. J'ai utilisé décibelmètre de mon Apple Watch près de l'arrière du mini, et je n'ai remarqué aucun changement. J'ai même installé Fanny, une application qui rapporte les données des fans, pour m'assurer qu'il y avait bien un ventilateur à l'intérieur.

Pour 2023,(il fallait auparavant choisir entre un Mac de bureau avec une M1, une M1 Max ou une M1 Ultra, mais il n'y avait pas de machine de bureau avec une M1 Pro). Le Mac mini de base troque sa puce M1 (déjà très satisfaisante pour les besoins de nombreux utilisateurs) contre la M2 avec 8 cœurs CPU et 10 cœurs GPU, 8 Go de mémoire unifiée (qui pourra passer à 16 ou 24 Go via les options, contre 16 Go maximum pour la M1), et 256 Go de stockage SSD (jusqu'à 2 To via les options). Le Mac mini M2 dispose de deux ports Thunderbolt 4/USB4, 2 ports USB-A 3.1 Gen2 à 10 Gb/s, un port HDMI et un port Ethernet (10 GbE en option).(12 cœurs CPU et 19 cœurs GPU en option) épaulée par 16 ou 32 Go de mémoire unifiée, mais également par la présence de quatre ports Thunderbolt 4/USB4, par la possibilité d'opter pour un SSD allant jusqu'à 8 To et de gérer trois moniteurs externes (contre deux pour la version M2), dont un écran 8K à 60Hz ou 4K à 240 Hz via le port HDMI (contre 5K ou 4K à 60 Hz sur le port HDMI du Mac mini M2). Comme prévu, l'arrivée de ces nouvelles moutures du Mac mini M2/M2 Pro signe la sortie du catalogue du Mac mini Intel, laissant le Mac Pro comme dernier représentant de l'ère Intel encore proposé par Cupertino. Notons que le Mac mini débute à 699 euros, soit 100 euros de moins que la version M1 au lancement, fait assez rare actuellement dans la gamme Apple (à l'exception de l'Apple TV 4K Gen3, qui est également moins coûteuse que sa devancière, tout en proposant davantage de stockage).Comm pour les nouveaux MacBook Pro , le châssis des Mac mini 2023 n'évolue pas (excepté au niveau des ports entre le M2 et le M2 Pro, ce dernier reprenant le nombre de ports disponibles sur le Mac mini Intel), et(réservé toutefois aux modèles embarquant une M2 Pro). Selon Chris Welch de The Verge , ce(Cupertino lui a envoyé le M2 Pro) estLe journaliste regrette simplement l'absence de lecteur de carte SD et de ports en façade.Pou r Matt Burns de TechCrunch Selon Andrew Cunningham, le Mac mini M2 Pro s'est révélé aussi silencieux au cours des différents tests que le Mac mini M1.et. Le journaliste évoque également le silence du Mac mini M2 Pro,Une très bonne nouvelle ! De notre côté,