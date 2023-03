Le SSD Crucial X6 1To à 73€, le X8 1To à 1Go/s à 93€, 2To à 153€, 4To à 298€

Le SSD Crucial X6 à 1To à 72,99€

Le SSD Crucial X8 2 To 1050 Mo/s à 174€

Apple reste pingre sur le stockage en 2023, et si vous venez de vous offrir un nouveau Mac, peut-être avez-vous besoin de stockage SSD externe. Le spécialiste de la mémoire et du stockage Crucial (appartenant à Micron)(grâce à un modèles NVMe embarqué)Pour obtenir des débits plus élevés il faudra passer au Thunderbolt 3/4, comme avec le très bon X5 de Samsung , mais à difficile à se procurer actuellement et à un tarif bien supérieur.Les deux modèles sont compacts et leurs performances permettront de. Le X6 se décline en 500 Go, 1, 2 et 4 To, et le X8 qui pourra résister à une chute d'une hauteur de 2 mètres ainsi qu'à des températures extrêmes est proposé en 1, 2 et 4 To.