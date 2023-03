-20€ sur le câble Thunderbolt 4 Pro d'Apple en 1,8 et 3m, un des meilleurs du marché

Le câble Thunderbolt 4 Pro d'Apple dès 129€

l'un des meilleurs du marché

A part la longueur,(HBR3). Une vidéo publiée par ChargerLab dévoile les entrailles et la qualité de la bête (câble comprenant 19 fils dont 5 fils de cuivre pour l'alimentation de 100W , tresse recouvrant un matériau élastomère thermoplastique -TPE-, couche de blindage, puce Intel et connecteurs plaqués or) justifiant (en partie) son prix élevé, précisant que le câble est, assurant une certaine durabilité, des débits satisfaisants et réduisant les éventuelles interférences.