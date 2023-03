Le dock Thunderbolt 4 de Belkin à 280€ (-149€), son meilleur prix

et offrira un port Thunderbolt 4 avec Power Delivery 90W (suffisant pour l'ensemble de la gamme portable de Cupertino à l'exception des MacBook Pro 16 pouces lancés au galop et eux-mêmes connectés à différents périphériques gourmands) pour connecter la machine hôte, un port Thunderbolt 4, un port USB-C 3.1 Gen2, deux ports USB-A 3.1, deux ports USB-A 2.0, un port Gigabit Ethernet, deux ports HDMI 2.0, une entrée/sortie audio en mini jack 3,5 millimètres, et un lecteur de cartes SD.Pour rappel,(40 Gb/s),. Les périphériques Thunderbolt 4 doivent donc pouvoir se connecter à au moins deux moniteurs 4K, contre un pour le Thunderbolt 3, et la dernière norme prend en charge les lignes PCIe à 32 Gb/s (contre 16 Gb/s pour le Thunderbolt 3). De plus, un périphérique Thunderbolt 4 devra impérativement permettre d'alimenter la machine hôte (ce qui n'était pas forcément le cas avec le Thunderbolt 3), prendre en charge l'USB 4, et intégrer une protection Intel VT-d contre les attaques d'accès direct à la mémoire (DMA). Le Thunderbolt 4 Dock Pro de Belkin est livré avec un câble Thunderbolt 4 de 80 centimètres.(notre petit préféré, dont vous pouvez retrouver notre test complet ici ),