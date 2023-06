Mac mini M1 dès 539€, MacBook Air M1 dès 959€, MacBook Air M2 dès 1099€

Le Mac mini M1 dès 539€

MacBook Air 13" M1 dès 959 euros, MacBook Air 13" M2 Pro à partir de 1099€, MacBook Pro M2 dès 1 369€

Les Mac

MacBook Air 13,3" dès 959€

MacBook Pro 13,3" dès 1369€

MacBook Pro 16" dès 1719€

Mac mini dès 539€

Mac Pro dès 5099€

Le Mac mini M1 est désormais le Mac le moins cher du magasin de produits reconditionnés Apple.Ce qui en fait un choix idéal pour ceux avec un budget serré et ayant besoin d'un petit ordinateur de bureau.Ce matin, on trouve également de nombreux MacBook Air 13".Pour ceux qui désirerait un peu plus de puissance, n'hésitez pas à regarder du côté du MacBook Pro 13" M2 qui débute à 1 369 euros