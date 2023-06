Le MacBook Air 15" dès 1559€, son prix le plus bas !

Le MacBook Air 15 pouces déjà en promo

doté d'une puce M2 avec 8 cœurs CPU et 10 cœurs GPU, 8 Go de mémoire unifiée et un SSD de 256 Go, dans les coloris Minuit et Gris sidéral. Le modèle embarquant un SSD de 512 Go est quant à lui proposé à partir de 1798 euros, uniquement dans la robe Minuit, soit une remise de 31 euros.Pour rappel, cette nouvelle machine reprend les caractéristiques du MacBook Air M2 13 pouces, avecavec la même luminosité de 500 nits (ce serait l'ordinateur 15 pouces le plus fin du marché selon Apple avec ses 1,15cm d'épaisseur),