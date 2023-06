De 200 à 360€ de réduction sur le MacBook Air M2

MacBook Air M2 dès 1099€

Le MacBook Air 15 pouces est une machine réussie, comme vous pouvez le constater dans notre test , mais la version 13 pouces conserve l'avantage de la compacité et de la légèreté.Le MacBook Air M2 d'entrée de gamme avec une puce M2 dotée de 8 cœurs CPU et de 8 cœurs GPU, 8 Go de mémoire unifiée et de 256 Go de stockage SSD. La version avec 8 cœurs CPU, 10 cœurs GPU, 8 Go de mémoire unifiée et 512 Go de stockage SSD passe quant à elle à 1399 euros., soi une réduction de 290 euros sur le tarif en Apple Store. Enfin, la version toutes options avec 24 Go de RAM et 2 To de SSD est proposée à 2429 euros, avec une remise de 360 euros à la clé.