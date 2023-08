Le MacBook Air M1 neuf à 897€, son prix le plus bas !

Le MacBook Air M1 dès 897€€

Pour ce prix, vous obtiendrez une machine neuve en Gris sidéral avec la configuration d'entrée de gamme (8 Go de mémoire unifiée et 256 Go de stockage SSD),La réduction atteint 25%, le prix de cette machine étant désormais officiellement de 1 199,00 euros sur l'Apple Store.