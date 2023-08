Tous les écrans Apple (Studio Display) en promo !

Tous les Studio Display en promo !

Par ici notre test de l'Apple Studio Display !

Pour rappel, ce modèle sorti en mars 2022 proposeavec une luminosité de 600 nits, une webcam intégrée avec la fonction Cadre centré permettant de conserver le sujet dans le cadre, un port Thunderbolt et trois USB-C, ainsi qu'un système de six haut-parleurs,Ainsi, le modèle dedoté d'un verre standard et d'un support à inclinaison réglable commence à 1 489 € (au lieu de 1749 €). Le modèle le plus cher au catalogue avec un verre nano-texturé et un support à inclinaison / hauteurs réglables se monte à 2089 € (au lieu de 2459 €).: ces modèles sont vraiment très chers et plutôt limités au niveau de la qualité d'image pour ce prix. On vous déconseille par ailleurs le nanotexturé, car ce dernier procure un effet de flou assez désagréable et -finalement- une perte de netteté pour les travaux graphiques.Pour autant, cette promotion permet ainsien fonction du modèle choisi. La dépense finale sera donc un peu plus raisonnable au regard des caractéristiques, même si les tarifs pratiqués par Apple restent élevés face à la concurrence. A ce prix, Apple pourrait être moins chiche et inclure dans la boite, un pied réglable de base. On notera enfin que, mais à la charge de l’acheteur pour 12 euros supplémentaires.A noter que la version LG 5K Ultrafine est proposé à moitié prix . Si on fait une concession du design, il s'agit sans doute d'une excellente alternative à moindre prix.