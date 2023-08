Un Mac mini M1 à petit prix pour la rentrée !

Un Mac mini M1 à prix mini pour la rentrée ?

Alors que la rentrée s'annonce encore plus chère que les autres années, certains vont avoir besoin d'investir dans un petit Mac de bureau.: le premier modèle proposé avec un verre standard et un support à inclinaison réglable commence à 1 489 € (- 260 €). Le plus cher au catalogue avec son verre nano-texturé et son support à inclinaison / hauteurs réglables se monte -quant à lui- à 2089 € (- 370 €).. En effet, ces modèles sont vraiment très chers et plutôt limités au niveau de la qualité d'image pour ce prix. Par ailleurs, on vous déconseille le nano-texturée, car ce dernier procure un effet de flou assez désagréable et -finalement- une perte de netteté pour les travaux graphiques.Pour autant, cette promotion est intéressante et affiche, en fonction du modèle choisi. La dépense finale sera donc un peu plus raisonnable par rapport aux caractéristiques, même si les tarifs pratiqués par Cupertino restent toujours élevés face à la concurrence, comme ce LG 5K Ultrafine à 999,95 euros Depuis quelques jours, Cupertino liste. Les deux affichent une réduction de 30 euros sur le prix officiel. Mais si vous cherchez les économies avant tout, passez votre chemin ce matin et allez sur Amazon où ils sont proposé à 179 euros En effet, cette petite machine fort honorable saura tout à fait trouver sa place sur un bureau d'étudiants ou pour les budgets serrés. Notons que son successeur le MacBook Air 13" M2 est également au catalogue à partir de 1099 euros !Pour ceux qui préféraient une machine tout-en-un, on trouve toujours une dizaine de références colorées pour l'iMac M1. Sorti en 2021, celui-ci n'a toujours pas de successeur mais est doté de nombreuses qualités.