Où acheter un MacBook Air au meilleur prix pour la rentrée ?

Un MacBook Air 13 M1 : le portable le plus abordable d'Apple !

Un MacBook Air M2 : un peu plus de puissance !

Le MacBook Air M2 15 : la meilleure offre du moment

Comparatif de tous les prix des MacBook Air !

: mail, traitement de texte, compta, navigation, Netflix (ou autre steamer), musique.... On peut aussi faire un peu de photos (je n'ai pas peur de dessiner avec Photoshop dessus mais je ne me lancerai pas dans des projets trop lourds non plus..)., aussi bien sur l'Apple Store (sur le Refurb) que chez les revendeurs ! Ce matin, on peut le trouver à 999 euros, ce n'est pas son prix plancher mais avec la rentrée ce dernier risque d'augmenter un peu.Pour ceux qui voudraient un peu plus de puissance et une puce plus récente d'Apple pour certains logiciels,. Dans sa version 13 pouces, il commence à(soit 150 euros de moins sur l'Apple Store).Pour ceux qui voudraient un écran un peu plus grand mais qui ne désirent pas investir dans un MacBook Pro,. Ce dernier présente la meilleure réduction du moment !Pour rappel, cette nouvelle machine reprend les caractéristiques du MacBook Air M2 13 pouces, avec une dalle LCD de 15,3 pouces avec la même luminosité de 500 nits, ainsi que six haut-parleurs qui délivrent un meilleur rendu audio que la version plus compacte.sur l'entrée de gamme doté d'une puce M2 avec 8 cœurs CPU et 10 cœurs GPU, 8 Go de mémoire unifiée et un SSD de 256 Go !