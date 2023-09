Jusqu'à 380€ de réduction sur le MacBook Air M2 15 pouces

. Le modèle d'entrée de gamme disposant d'une puce M2 dotée de 8 cœurs CPU et 10 cœurs GPU, de 8 Go de mémoire unifiée et de 256 Go de stockage SSD s'échange contre 1 359 euros, soit une réduction de 240 euros sur le tarif officiel. A l'autre bout du spectre, la version disposant de 24 Go de RAM et de 1 To de stockage est affichée à 2 139 euros, soit une ristourne de 380 euros.Notons que le Mac Studio 2023 équipé des puces M2 max et M2 Ultra ainsi que le Mac Pro M2 Ultra (ce dernier a déjà pointé le bout de son châssis sur le Refurb aux US), tous deux présentés en même temps que le MacBook Air M2 15 pouces,Pour rappel, passer par le, une garantie d'un an et la possibilité de souscrire un contrat Apple Care. De notre côté, nous nous procurons fréquemment des machines par ce biais qui semblent tout simplement neuves (aucune rayure, aucune marque sur l'écran, ni sur les patins), sans jamais avoir rencontré de souci.