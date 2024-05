Le Samsung ViewFinity S9 5K en promo (-300€) ! Une bonne alternative au Studio Display !

Samsung ViewFinity S9 : un concurrent en 5K pour le Studio Display

Présenté lors du CES 2023 à Las Vegas,-dont vous pouvez retrouver notre test complet Au menu,, un delta E intérieur à 2 avec un système d'étalonnage des couleurs Color Calibration Engine intégré via une App mobile (sur iPhone et Android), une certification DisplayHDR600 ainsi qu'une luminosité maximum de 600 nits (comme le Studio Display, et ce qui permettra de retrouver le niveau de luminosité des MacBook Pro en SDR).L'écran propose également des fonctionnalités habituellement réservées aux smart TV grâce à l'intégration de TizenOS et à une télécommande, ainsi qu'(en option sur le Studio Display), l'orientation en mode portrait, et(contre 1080p chez Apple) avec fixation magnétique.En sus de la compatibilité AirPlay 2, le moniteur de Samsung(pratique pour brancher simultanément un Mac, un PC et une console), contrairement au Studio Display, avec la présence de ports Thunderbolt 4 délivrant 90W à la machine hôte, Mini DisplayPort (on aurait préféré un port HDMI) et un hub de trois ports USB-C.