Un chargeur UGreen 65W 3 ports à moins de 28€

Spécifications détaillées

UGreen brade par exemple ce matin. Il est donc possible de brancher plusieurs Mac, ou alors un Mac, un iPad et un iPhone. Evidemment, la puissance sera répartie entre les différents appareils, mais c'est souvent largement suffisant pour un MacBook Air ou MacBook Pro 14" avec un autre appareil, car un iPhone ou un iPad ne consomme en réalité qu'entre 10 et 20W., il ne mesure en effet que 40x31.2x61mm. Nous utilisons ces modèles au quotidien et ils sont particulièrement fiables, et ne chauffent jamais outre mesure.Grâce à la puce GaNInfinity de nouvelle génération, profitez d'une puissance maximale de 65W sur chaque port USB-C. Chargez votre MacBook Air M2 à 51 % ou votre iPhone 15 Pro à 60 % en seulement 30 minutes (avec un unique port).Avec des dimensions de 40*31.2*61mm, ce chargeur rapide USB-C est 51% plus petit que le modèle d'origine. Emportez-le partout et chargez jusqu'à trois appareils simultanément, tout en gardant votre bureau bien rangé et efficace.La technologie ThermalGuard surveille la température en temps réel, tandis que le boîtier ignifuge et les protections contre les surcharges, surtensions et courts-circuits assurent une utilisation en toute sécurité.Compatible avec plusieurs protocoles (PD 3.0, Galaxy PPS 45W/ 25W, QC 4+/ 4.0/ 3.0, FCP), ce chargeur triple USB-C ajuste automatiquement le courant pour chaque appareil. Une solution intelligente pour tous vos besoins de charge rapide.Cette prise secteur USB-C est compatible avec iPhone 16/ iPhone 16 Plus/ iPhone 16 Pro/ iPhone 16 Pro Max/ 15/ 14/ 13/ 12/ 11, Galaxy S24/ S24+/ S24 Ultra/ S23/ S22/ S21, Galaxy A15/ A25/ A35/ A55/ A05s, Pixel 9/ 8/ 7/ 6, MacBook Air/ Pro M3 M2 M1, iPad Pro/ Air/ mini, Galaxy Tab, Steam Deck, etc. (Petit conseil : il supporte Galaxy 45W)