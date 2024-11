-280€ sur le MacBook Air 15" M3 avec 16Go de RAM et 512 Go de SSD pour le Black Friday !

Le MacBook Air M3 en promo !

Les MacBook Air M3 prennent désormais en charge 2 écrans externes, avec le Mac fermé

-280€ sur les derniers MacBook Air 15" avec 16Go de RAM et 512 Go de SSD

Pour rappel, les nouveaux MacBook Air M3 en 13 et 15 pouces dont vous pouvez retrouver notre test complet reprennent le châssis de la génération précédente mais profitent, à condition de fermer le Mac (la puce ne pourra pas gérer l'écran intégré du MacBook Air en sus des deux écrans externes). Apple annonceLe MacBook Air 15 pouces doté d'une puce M3 avec 8 cœurs CPU, 10 cœurs GPU, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD. Si vous avez besoin de davantage de stockage, la version 512 Go est quant à elle proposée à 1459 euros.Enfin,(il faut cliquer sur les options sur la page produit), soit 280 euros de remise sur le tarif officiel et son meilleur tarif depuis le lancement. Si le budget est serré et que vous pouvez vous contenter de 8Go de RAM, le MacBook Air M2 13 pouces est quant à lui proposé à 879 euros.