Jugés "extrémistes", Facebook et Instagram sont désormais interdits en Russie

d'extrémistes

diffusion publique d'informations

Depuis le début du conflit, les deux plateformes faisaient déjà l'objet de restrictions dans l'ensemble du pays, mais c'est un tribunal moscoviteLe 14 mars dernier, la Russie avait suspendu -momentanément- l'accès à Instagram, où les influenceurs ukrainiens sont fort nombreux et postent des vidéos ou des photos des combats depuis leur smartphone (le réseau étant toujours opérationnel). Dans ces conditions, le Parquet avait ouvert une action contre Meta portant sur l'interdiction de ses activités sur le territoire russe.En revanche, WhatsApp ne semble pas concernée par la mesure. Le tribunal a en effet considéré qu'elle ne servait pas de moyen de. Pour rappel, la Russie avait accusé les deux réseaux. Meta (la société mère de Facebook) avait en effet déclaré faire des exceptions à son règlement sur l’incitation à la violence et à la haine et n'a pas supprimé des messages hostiles.