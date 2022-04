Des bornes rapides (150kW) dans les parking Indigo (avec Elektra), à Paris et les grandes villes

Pour favoriser l’essor de la mobilité électrique, bénéfique pour nos villes et pour l’environnement, il est primordial de renforcer la confiance des « électro-mobilistes » dans la disponibilité des moyens de recharge. Ces bornes ultra-rapides, qui permettront une recharge en 20 minutes en centre-ville, et qui viennent compléter notre réseau de bornes de recharge standard, vont contribuer à mettre en place cet écosystème nécessaire et attendu. Favoriser la mobilité électrique est un engagement fort d’INDIGO.

Je vous en parlais il y a quelques jours,. Après les concessionnaires automobiles, c'est au tour des. C'est une nouvelle fois Electra qui a été choisi comme fournisseur, et c'est une bonne chose : les bornes sont fiables, le prix du kWh est raisonnable (0,44 €/kWh TTC) et les systèmes de paiement acceptent la CB. Les deux sociétés se fixent pour objectif de, que ce soit à Paris, en région parisienne et dans de grandes métropoles. La société va commencer par une dizaine de parkings souterrains, soit 225 places de charges., déclare Sébastien Fraisse, directeur France d’INDIGO.