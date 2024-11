Les traqueurs Invoxia à petits prix pour le Black Friday (Profitez-en) !

Tracker GPS Pro

Pour rappel, il s’agit de réseaux à longue portée et à bas débit qui autorisent la communication de données de taille réduite entre les appareils connectés sans passer par un téléphone mobile. Cette connexion est rendue possible grâce à la technologie radio Ultra Narrow Band (UNB) -différente de celle de l’AirTag (Ultra Wide Band - UWB). Peu énergivore, elle utilise des bandes de fréquence libre de droit disponible pour le monde entier, comme les bandes ISM (Bande industrielle, scientifique et médicale).

MiniTailz

Le Tracker GPS Pro -boosté à l’IA- se veut ultra-performant, assurant une couverture internationale, et ce,! En effet, il dispose, puisqu’il va exploiter la connectivité 4G grâce à la technologie LTE-M. En combinant Bluetooth, WPS (Wi-Fi) et GPS, la géolocalisation est donc mieux gérée pour trouverA noter :, qui pouvait atteindre près de 6 mois. En effet, le Pet Tracker utilise les réseaux LoRa ou Sigfox qui lui permet d’être plus autonome et efficace que les autres traceurs GPS. L’an dernier SigFox -ex firme toulousaine- a été racheté par une entreprise singapourienne, et on peut se demander si ce changement n’est pas en lien.Sorti cette année,. L’application d’Invoxia va pouvoir effectuer des analyses de santé cardiaque et respiratoire. Le fabriquant avance d’ailleurs une précision exceptionnelle allant de 97 % à 99 %.On pourra ainsi découvrir et surveiller ses habitudes alimentaires, vérifier son sommeil, ou découvrir rapidement une éventuelle maladie. L’application permet de checker de nouveaux biomarqueurs numériques, qui évaluent le niveau de stress, de vieillissement et certains risques de pathologies.Comme pour les humains, notons que le. Selon l'Association américaine de médecine vétérinaire (AVMA), 1 chien sur 10 est concerné par des problèmes cardiaques, et jusqu'à 75 % des chiens âgés développent une forme de maladie cardiaque.Disponible au lancement pour les canidés, le Minitailz se présente sous la forme d’un petit boîtier noir (5,9 cm x 3 cm x 2,3 cm) d’un poids de 37 g., il est livré avec un petit accessoire réglable (deux formats, un en plastique noir, l’autre en métal selon le gabarit de votre chien), qui peut s’attacher à la plupart des colliers vendus dans le commerce.