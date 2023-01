Dissolution de Salto, Pass Warner sur Prime vidéo, le streaming bouge en France

Une possible dissolution de salto actée ce vendredi ?

Le Pass Warner débarque bientôt en France !

Ce vendredi, se tiendra un Comité social économique central extraordinaire prévu du côté de France Télévisions, au cours duquel l'avenir de Salto pourrait être tranché. Passera-t-elle de vie à trépas ? Tout dépendra d'un éventuel repreneur en sachant que TF1 et M6 ont déjà fait savoir qu'ils souhaitaient quitter le capital de Salto.A priori,. En cas d'échec de cette option, cela signifierait une dissolution de Saltoce qui pourrait également intéresser d'autres acteurs du marché.Pour rappel, la plateforme française a été dévoilée en juin 2018 par ses principaux actionnaires, TF1, M6 et France Télévisions. Mais cette dernière qui devait être la réponse nationale à Netflix n'a pas eu le succès escompté,. L'abonnement était proposé à 7,99 euros par mois sans engagement ou 69,90 euros pour un an -soit un prix identique à ceux pratiqués par la concurrence.Après l'annonce du rachat d'OCS et Orange Studio , Canal+ se trouverait en difficulté avec Warner France, les deux groupes n'étant pas arrivés à s'entendre pour le renouvellement de l'accord de distribution des chaînes.En effet, ce dernier était diffusé par OCS, mais le contrat avec Warner étant arrivé à expiration fin 2022, il était devenu disponible à la négociation du plus offrant.Ainsi,(Warner TV, TCM Cinéma, Adult Swim, Toonami ; Discovery Channel, Discovery Science, ID (Investigation Discovery) ; Cartoon Network, Boomerang, Boing, Eurosport (1 et 2), CNN).Par rapport aux autres services proposés par la plateforme, il pourrait osciller entre 7,99 euros, 9,99 euros ou 12,99 euros par mois. A priori, c'est cette dernière qui serait privilégiée (sans compter l'abonnement Prime Video de 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an ou celui d'Amazon Prime).