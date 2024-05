Le vidéoprojecteur Xgimi MoGo 2 au meilleur prix (-100€) !

Xgimi Mogo 2

La série MoGo 2 s'adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir des vidéoprojecteurs de bonne qualité. Nous avons donc créé le vidéoprojecteur le plus convivial à ce jour, rendant notre technologie accessible à tous. La série MoGo 2 a été conçue pour permettre aux personnes de l'utiliser facilement dans n'importe quel environnement domestique. Que vous souhaitiez profiter du grand écran à l'intérieur avec votre famille ou l'amener à l'extérieur pour vous amuser, la série MoGo 2 vous procurera une expérience de plaisir sans limite .

Meilleure luminosité et rendu sonore encore amélioré

Les produits Xgimi ont reçus de nombreux prix ainsi que les éloges de la presse spécialisée et des utilisateurs,. Nous avions d'ailleurs particulièrement apprécié les modèles que nous avions pu tester ( ici et là ). La seconde génération de la gamme MoGo apporte aujourd'hui quelques améliorations à des produits qui étaient déjà satisfaisants. Selon Tex Yang, vice-président de Xgimi :Les MoGo 2 (720p) et MoGo 2 Pro (1080p) reprennent les caractéristiques qui ont fait le succès de la première génération et apportentLe constructeur annonce un rendu sonore encore amélioré (la génération précédente se débrouillait déjà fort bien par rapport à la concurrence sur ce point) avecet un radiateur passif dont le débattement est désormais visible via une découpe du châssis à l'arrière., avec l'alignement intelligent de l'écran et l'évitement intelligent des obstacles (l'image s'adaptera pour éviter d'empiéter sur une moulure ou un interrupteur), une correction automatique du trapèze et une mise au point multi-angles sans aucune intervention de l’utilisateur, qu'il s'agisse d'une projection horizontale ou verticale, garantissant ainsi une image la plus claire et la plus adaptée possible. La protection intelligente des yeux est également de la partie afin de ne pas éblouir un enfant ou un animal qui passerait devant le projecteur par inadvertance., d'un port USB-A 2.0, d'un port HDMI 2.0, d'un port USB-C (les MoGo 2 et MoGo 2 Pro ne disposent pas de batterie intégrée mais peuvent être alimentés en USB-C, y compris avec des batteries externes délivrant 65W minimum), du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.0, de Chromecast intégré, et d'une sortie audio en mini jack 3,5mm, le tout tournant sous Android TV 11.0.