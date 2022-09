Déçus par l'Apple Watch Series 8 ? Les Series 7 sont disponibles dès 379€ !

S'il on veut résumer,(surtout pensé pour suivre le cycle menstruel des femmes. Il ne sera pas possible par exemple de relever sa température à un moment donné), e(cette fonction est également disponible sur les iPhone 14 et 14 Pro).Pour le reste, les Series 7 et 8 sont quasiment identiques, la puce S8 étant très certainement une puce S7 rebadgée (comme depuis la S6 en fait, Apple indiquant cette année que la S8 est 20% plus rapide que la S5 équipant l'ancienne Apple Watch SE) et les deux modèles disposent des mêmes dalles et de la même connectivité (le Bluetooth 5.3 est réservé à l' Apple Watch Ultra ). Si les évolutions ne vous semblent pas primordiales, les Apple Watch Series 7 en promotion peuvent être une bonne affaire.(contre 499 euros pour la Series 8)(contre 539 euros pour la Series 8 équivalente).